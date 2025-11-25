Venerdì 28 e sabato 29 novembre sul palco del teatro Astoria di Fiorano Modenese torna l’Accademia della Stravaganza, gruppo teatrale amatoriale fioranese. Alle ore 21 saranno in scena con lo spettacolo teatrale “Recita e danza, ovvero; stra… vacanza!”
Il ricavato delle due serate, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, sarà devoluto in beneficienza ad Agape – Il futuro non si improvvisa che si occupa di adozioni a distanza e progetti sociali in Congo e in altri Paesi africani.
I biglietti, al costo di 12 euro, sono disponibili in prevendita presso Alta Definizione (Fiorano), Chierici Sport (Spezzano) e Pilates Sassuolo.