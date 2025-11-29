Boretto: crolla porzione di soffitto, due feriti

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Mattinata di apprensione a Boretto, dove questa mattina, sabato 29 novembre 2025, i Carabinieri della Radiomobile di Guastalla e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito del crollo di una porzione del soffitto di un’abitazione.

L’episodio è avvenuto intorno alle 09:30 in casa di una pensionata di 91 anni. Il crollo ha interessato il soffitto del vano cucina.

Nel momento dell’incidente erano presenti nell’appartamento sia la proprietaria che il figlio, un 65enne residente a Brescello. Entrambi sono rimasti feriti.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Guastalla, intervenuta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza l’immobile, dichiarato non agibile in attesa di ulteriori verifiche strutturali. Madre e figlio sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso di Guastalla per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, nessuno dei due versa in pericolo di vita.