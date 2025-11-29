Torna anche quest’anno il Concorso di Natale indetto dai commercianti del centro storico cittadini, riuniti nella neonata associazione Sassuololtre.
A partire da lunedì, 1 dicembre, e fino a San Silvestro, per ogni acquisto minimo di € 30, effettuato nei negozi aderenti all’iniziativa, si riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione di un viaggio e di altri premi.
L’estrazione dei biglietti vincenti avrà luogo martedì 6 gennaio 2026 alle ore 16,30 in piazza Garibaldi.
Premi:
1°: buono viaggio da 1500€
Dal 2° al 4°: 2 biglietti omaggio per Sassuolo – Cremonese del 25 gennaio, con tour dello Stadio nel pre gara e visione dell’ evento dall’area Hospitality (zona élite)
5° e 6°: 1 biglietto per “Cabaret – the musical” con Arturo Brachetti di domenica 7 marzo alle 17:00 presso il Teatro Carani
Dal 7° al 16°: visita guidata da Luca Silingardi a Palazzo Ducale
Dal 17° al 26°: visita guidata al Castello di Montegibbio