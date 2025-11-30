<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, e tiene aperta la lotta per il titolo iridato fino all’ultima gara stagionale, in programma ad Abu Dhabi la prossima settimana. L’olandese, scattato dalla terza casella, si impone davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla sorprendente Williams di Carlos Sainz. Solo quarto il leader del Mondiale Lando Norris che, dunque, non riesce a concretizzare il match point per chiudere definitivamente i giochi in chiave iridata.

Adesso il britannico ha solo 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 sul compagno di squadra australiano. Buon quinto posto per di Andrea Kimi Antonelli, anche se ha commesso un errore nel finale, lasciando il quarto posto a Norris. L’italiano chiude davanti al suo compagno di scuderia Mercedes George Russell.

La Ferrari non va oltre un ottavo posto con Charles Leclerc; mentre Lewis Hamilton, partito diciottesimo, rimonta fino alla dodicesima posizione. Entrano in zona punti Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica prossima ci sarà il gran finale ad Abu Dhabi, dove si assegnerà il titolo Mondiale piloti.

LE DICHIARAZIONI

“E’ stata una gara incredibile. Abbiamo preso la decisione giusta rientrando ai box con la safety car. Sono felicissimo di vincere qui, restiamo in gara fino alla fine. Il passo è stato una sorpresa, una gara forte in un weekend in cui abbiamo fatto fatica. Dopo il pit-stop sapevo di avere un certo vantaggio, ma dovevo tenere d’occhio le gomme perché qui l’usura è pesante. Il titolo iridato? Adesso è tutto possibile, non mi preoccupo troppo”. Lo ha detto Max Verstappen dopo il trionfo odierno.

“Ho fatto la gara migliore che potevo, ma abbiamo sbagliato qualcosa. Oggi non era destino, non potevo vincere. Credo che con il senno di poi sia evidente cosa dovessimo fare, ma ora ne discuteremo con il team. Non tutto è negativo, il weekend è stato ottimo e ho avuto un ottimo passo. È dura, però, da mandare giù”. Così Oscar Piastri.

“Sono felicissimo e fiero di tutto il team per quello che abbiamo fatto oggi. Pensavamo che questo sarebbe stato il weekend più difficile dell’anno, invece abbiamo portato a casa un podio. Il passo lo abbiamo azzeccato perfettamente, così come la partenza e la gestione della gara. Non potrei essere più fiero. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, sfruttando le opportunità avute”. Così Carlos Sainz.

ORDINE D’ARRIVO

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1h24’38″241 alla media di 218.776 km/h

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +7″955

3. Carlos Sainz (ESP) Williams +22″665

4. Lando Norris (GBR) McLaren +23″315

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +28″317

6. George Russell (GBR) Mercedes +48″599

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +54″045

8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +56″785

9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +60″973

10. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull +61″770

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).