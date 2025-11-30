<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sei giovani intossicati dal monossido di carbonio. E’ successo la scorsa notte in un’abitazione a Fabbrico. I ragazzi, tutti cittadini indiani tra i 23 ed i 26 anni, hanno trascorso la serata nell’abitazione di proprietà del padre di uno di loro. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando i giovani hanno cominciato ad accusare malessere.

Sul posto sono stati inviati i sanitari del 118, che hanno allertato anche carabinieri e vigili del fuoco. I sei sono stati tutti trasportati in ospedale a Reggio Emilia: cinque di loro sono poi stati trasferiti alla camera iperbarica di Fidenza. Nessuno è in pericolo di vita. A causare l’intossicazione sarebbe stato un barbecue a carbonella, utilizzato per cucinare e lasciato acceso nell’ambiente.