In apertura dell’ultimo Consiglio Comunale di venerdì scorso, l’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo ha tributato un meritato riconoscimento a Martina Stefani, omaggiandola di una targa per i risultati sportivi conseguiti classificandosi 1ᵃ ai campionati italiani junior a Novara e 2ᵃ ai campionati mondiali junior a Pechino di pattinaggio artistico.

Classe 2007, Martina ha mosso i primi passi sui pattini all’età di 4 anni all’interno dell’Olimpia Vezzano ASD per poi passare ad una società di Bagnolo in Piano e successivamente alla sua attale società di Prato.

A consegnare la targa a Martina, accompagnata dalla famiglia residente a La Vecchia, il Sindaco Stefano Vescovi e l’Assessore allo Sport Jessica Ghidoni che le hanno rivolto l’apprezzamento di tutta la comunità, orgogliosa della sua giovane concittadina.

Questo riconoscimento segue di pochi giorni un altro importate premio: quello del Panathlon Club di Reggio Emilia che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – ambito territoriale di Reggio Emilia, ha organizzato il 34° Premio al merito sportivo e al profitto scolastico.

Martina, che frequenta il Liceo Scientifico “A. Moro”, si è classificata prima grazie alla sua dedizione sportiva, da cui sono conseguiti evidenti risultati di merito, e alla carriera scolastica portata avanti con una media superiore all’8.