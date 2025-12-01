<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nella mattinata di oggi, lunedì 1° dicembre, si è svolta, presso la Sala Matrimoni a Sassuolo, la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Festival SportivaMente, organizzato da Fuori Campo 11 per celebrare lo sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione, attraverso incontri ed eventi in programma, ad ingresso libero, dall’1 al 7 dicembre.

Sono intervenuti: Barbara Fontanesi e Franco Cosmai di Fuori Campo 11; Serena Lenzotti, vice sindaco e assessore del Comune di Sassuolo con deleghe a Politiche Sociali, Inclusività e bisogni speciali, Politiche per la salute e il benessere, Promozione dell’attività sportiva e impiantistica sportiva, Politiche per adolescenti e giovani; Giuseppe Zuccala, in rappresentanza del Dream Team Bowling, insieme al capitano della squadra Massimiliano Casolari; Paolo Zarzana del CSI Comitato di Modena.

Inoltre, nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i progetti di Fuori Campo 11 “Sportivamente in classe”, pensato per coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti comunicativi, come articoli o podcast, inerenti ai temi trattati negli incontri del Festival SportivaMente, e “Time Aut”, che rientra nel più ampio progetto “Start Aut” e riguarda il coinvolgimento di ragazzi autistici nella gestione della comunicazione relativa al Festival SportivaMente: a questo proposito sono intervenute la coordinatrice dei progetti Valentina Marchesi e Giulia Bertoli, project manager di Stars&Cows, e, riguardo al progetto “Sportivamente in classe”, Sabrina Paganelli, dirigente scolastica dell’IIS Volta di Sassuolo, e Francesca Guerzoni, dirigente scolastica della scuola media Parco Ducale di Sassuolo.

Nel corso della conferenza stampa, Barbara Fontanesi, presidente di Fuori Campo 11, ha presentato così il Festival SportivaMente: “Anche quest’anno il calendario di incontri è molto ricco, con la partecipazione di diversi campioni paralimpici. Come Fuori Campo 11, da ormai quasi 20 anni siamo impegnati nella promozione dello sport come linguaggio universale: questo Festival lo testimonia e lo dimostra, con un linguaggio potente che ci invita a superare le nostre barriere”.

Gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni nell’ambito del Festival SportivaMente:

Martedì 2 dicembre (ore 10, Scuola Media Parco Ducale – Largo Pietro Bezzi 6, Sassuolo): incontro con Sara Desini, campionessa di Sitting Volley, medaglia d’oro ai Campionati Europei 2023 e argento nel 2019 e nel 2021. Modera Barbara Fontanesi, presidente di Fuori Campo 11.

Mercoledì 3 dicembre (ore 10, Istituto Professionale Statale Cattaneo-Deledda – Strada degli Schiocchi 110, Modena): incontro con Luigi Beggiato, campione di Nuoto Paralimpico, argento ai giochi olimpici di Tokyo 2020 (100 metri stile libero S4 e staffetta 4×50), bronzo nei 50 metri S4 e più volte sul podio ai campionati Europei di Funchal 2021. Modera: Alessandro Iori, giornalista Trc e Dazn.

Giovedì 4 dicembre (ore 10, IIS Volta – Piazza Falcone Borsellino 5, Sassuolo): incontro con Giuliano Bufacchi, referente tecnico nazionale FISDIR, Giovanni Barbieri e Giulio Corsini, atleti tra i vincitori del quarto titolo europeo consecutivo di basket per atleti con sindrome di Down. Ospite: Marcello Micheloni, coach della Libertas Fiorano. Modera: Franco Cosmai – Fuori Campo 11.

Venerdì 5 dicembre (ore 10.30, Auditorium Bertoli – Via Pia 110, Sassuolo): incontro con Alessandra Campedelli, allenatrice di pallavolo femminile che ha guidato le nazionali femminili di Iran e Pakistan e autrice del libro “Io posso”. Moderano: Gian Paolo Maini e Federico Sabattini – Parlandodisport.it

Sabato 6 dicembre (ore 10, Bowling Sottosopra – Via Emilia Ovest 451, Modena): “Strike! Il bowling ci mette in pista”: torneo di bowling dedicato a ragazze e ragazzi speciali. Ospiti: Draghi Rossi, Dream Team Bowling e Brixia Smile Brescia.

Domenica 7 dicembre (ore 9.30, Polisportiva San Donnino – Via Genziana 18, San Donnino (Mo)): Torneo “Boldrini” di calcio a 5 – Categoria Special.