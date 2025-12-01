Home Video Pillole Si apre la diciottesima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid Video Pillole Si apre la diciottesima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid 01 Dicembre 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a674ced0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=94&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a674ced0' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a4be909b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=95&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4be909b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5f7f80f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=97&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5f7f80f' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a10050f6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=99&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a10050f6' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Mattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze” Tajani “Più dei dazi mi preoccupa il rapporto euro-dollaro” Milano-Cortina, Sironi “Organizzato sistema di soccorso durante gare sportive” ora in onda________________ <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a44e357e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=115&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a44e357e' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab8ab841&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=128&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab8ab841' border='0' alt='' /></a>