Unimore inaugurerà l’850° Anno Accademico giovedì 4 dicembre, alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Carlo di Modena (via San Carlo 7). La cerimonia si aprirà con un momento particolarmente significativo: il corteo accademico dei docenti togati che percorrerà tutta via Università, cuore storico della città, fino alla Chiesa che ospita l’evento. Un gesto simbolico che vuole riaffermare il radicamento dell’Ateneo nella città e il legame con la sua lunga storia.

L’ospite d’onore della cerimonia sarà il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che terrà davanti alla comunità accademica una Lectio magistralis.

L’inaugurazione dell’anno accademico 2025/26 rappresenterà inoltre l’occasione per rendere omaggio a tutti i docenti, i ricercatori e le ricercatrici che, attraverso riconoscimenti internazionali, hanno contribuito a conferire prestigio all’Ateneo. Sarà rivolto anche un saluto speciale ai Professori emeriti insigniti di questo titolo nel corso dell’ultimo anno.

Lo svolgimento della cerimonia, che potrà essere seguita in streaming su www.tv.unimore.it, verrà accompagnato dal Coro di Unimore, da cui saranno valorizzati i momenti più significativi dell’inaugurazione.