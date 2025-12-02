<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Torna con la quarta edizione “Bella family”, il progetto di educazione civica promosso da Confconsumatori in collaborazione con UniCredit – nell’ambito dell’accordo Noi&UniCredit – e Edison, con il supporto di enti e associazioni locali e nazionali.

IL PROGETTO – L’obiettivo resta lo stesso, dopo il grande successo delle precedenti tre edizioni che hanno coinvolto centinaia di studenti tra 16 e 19 anni in istituti scolastici di varie regioni d’Italia: formare i ragazzi affinché possano trasferire in famiglia le conoscenze trasmesse dagli esperti di Confconsumatori, UniCredit e Edison e renderli così “ambasciatori del cambiamento” nel percorso necessario a diventare consumatori attivi e consapevoli. Ogni incontro infatti – in presenza o online – sarà dedicato a materie particolarmente attuali come gli acquisti online, la cybersecurity, la prevenzione delle truffe, la sostenibilità e il risparmio energetico, all’insegna della transizione energetica e digitale.

LE TAPPE – L’edizione 2025/2026 del progetto “Bella family” farà tappa in Emilia-Romagna, in Sicilia e in Calabria e saranno coinvolti tre istituti scolastici. Si parte con gli alunni della classe prima del Liceo delle scienze umane “Albertina Sanvitale” di Parma: la prima lezione è in programma venerdì 5 dicembre, con gli esperti di Confconsumatori (tra le materie gli acquisti online, i contratti a distanza, il telemarketing); venerdì 19 dicembre sarà poi la volta della lezione degli esperti di Edison (sul risparmio energetico e le scelte di consumo sostenibili) e infine lunedì 19 gennaio è previsto l’intervento degli esperti di UniCredit (in materia di prevenzione delle truffe e cybersecurity). Ogni lezione sarà personalizzata in base al contesto locale di riferimento, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli studenti e rendere così la formazione più efficace.

LA FORMULA – Al termine delle tre lezioni, per ogni classe coinvolta nel progetto “Bella family” il percorso si concluderà con un quiz interattivo online che metterà in gioco non solo gli studenti ma coinvolgerà anche le loro famiglie, per verificare le conoscenze apprese. Una strategia formativa dinamica e innovativa già sperimentata con successo nelle tre edizioni precedenti di “Bella family”. Ogni studente riceverà inoltre materiale didattico da diffondere in famiglia, diventando così a sua volta “tutor” e trasmettendo quanto imparato dagli esperti.

I PARTNER – Noi&UniCredit è il programma di partnership fra la banca e le associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale, avviato nel 2005 per contribuire ad accrescere la fiducia e la consapevolezza dei consumatori sui temi di banca e finanza e contribuire a rafforzarne la tutela.

Edison, società leader dell’energia con oltre 140 anni di storia e primati che ne fanno il più antico operatore del settore in Europa, oggi è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e le politiche europee di decarbonizzazione.

«Da sempre – dichiara Carmelo Calì, Presidente nazionale di Confconsumatori – uno degli obiettivi della nostra associazione non è solo tutelare i cittadini che abbiano subìto torti, ma anche e soprattutto formare consumatori attivi e consapevoli. Il modo migliore per farlo è sicuramente rivolgersi alle giovani generazioni. Questo progetto si rivolge proprio agli studenti, con l’auspicio che trasmettano ciò che imparano e diventino ambasciatori di conoscenze in materie così attuali come la transizione energetica e digitale».