<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Mirandola rende noto il programma della quarta edizione di Mirandola XMAS, il programma di iniziative natalizie che fino al 6 Gennaio 2026 animerà il centro storico con un ricco calendario di appuntamenti, installazioni luminose, musica dal vivo e attività per famiglie.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il Trenino Natalizio gratuito, attivo dal 5 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026. Il trenino – dotato anche di una postazione riservata alle persone con disabilità – prevede tre fermate nel centro storico e una stazione di partenza in Piazza Costituente, dove verrà posizionata anche la tradizionale cassettina rossa delle lettere di Babbo Natale.

Ai commercianti verranno consegnate le nuove palline natalizie bidimensionali, realizzate in cartone certificato e dedicate alla città di Mirandola. L’edizione 2025 presenterà sul retro una fotografia storica della città, scelta come omaggio al consigliere Roberto Neri, proseguendo così la collezione inaugurata lo scorso anno. Il Servizio Promozione e Accoglienza Turistica ha definito un ricco cartellone di appuntamenti che animerà l’intero periodo natalizio. Dai primi di dicembre, presso le attività aderenti allo IAT Diffuso di Mirandola (“Dolcemente”, “Note di Malto”, “Ottica Pongiluppi”, “Qbì”, “Tintarella Viaggi”, “Tutto capelli fai da te”) e nelle altre attività che partecipano all’iniziativa, saranno disponibili le palline natalizie bidimensionali in cartone in pasta di legno. Oltre a portare gli auguri dell’Amministrazione, ogni pallina è personalizzata con una fotografia storica proveniente dalla collezione privata di Roberto Neri. L’iniziativa permette di proseguire il progetto avviato nel Natale 2024, con l’obiettivo di creare una collezione annuale di palline dedicate a Mirandola, ciascuna caratterizzata da un’immagine diversa capace di valorizzare il patrimonio storico e identitario del territorio.

Lunedì 8 dicembre – Il Giorno dei Pianoforti

Dalle ore 16, il centro storico si trasformerà in un percorso musicale diffuso: diversi punti spettacolo collegati da un unico filo conduttore: la musica! Un concerto di Natale darà ufficialmente inizio ai festeggiamenti del periodo natalizio attraverso un viaggio sonoro tra melodie natalizie intramontabili e sorprendenti riarrangiamenti contemporanei. Due pianoforti a coda rimarranno disponibili per tutte le persone che si recheranno in centro storico e vorranno suonarli, allietando così il pomeriggio dei passanti. Infine sarà allestito un maestoso pianoforte a pavimento lungo 7 metri, che verrà suonato esclusivamente coi piedi da straordinari musicisti ma anche dal pubblico, trasformando lo spettacolo in uno straordinario momento interattivo di grande originalità e divertimento.

Sabato 13 Dicembre

Ore 15 – “Curiosando per le vie di Mirandola”: l’ultimo appuntamento con le passeggiate organizzate in centro storico dall’Associazione “La Nostra Mirandola” nell’ambito della prima edizione di “Curiosando per le vie di Mirandola”. Il tema sarà FESTE e TRADIZIONI per cui ci faremo accompagnare in diversi punti del centro storico dalla prof.ssa Nicoletta Arbizzi alla scoperta di curiosità locali grazie anche alla collaborazione della Pasticceria Busuoli, dell’Azienda Agricola Ferrarini e della Bottega di Giorgio Morselli. La passeggiata sarà a numero chiuso e su prenotazione presso il Servizio CEAS laraganella@comune.mirandola.mo.it0535.29724-29544

Ore 17/19 – La Banda dei Babbi Natale: un’esibizione itinerante tra musica dal vivo e arrangiamenti moderni dei classici natalizi. Composta da 6 musicisti la marching band sarà uno spettacolo estemporaneo fatto di musica dal vivo ad opera di strumenti altrimenti poco conosciuti, capaci di suscitare grande coinvolgimento in chi li ascolta regalando in maniera itinerante, un repertorio musicale natalizio arrangiato in chiave moderna.

Sabato 20 Dicembre – Presentazione della guida “Le Valli dei dossi e delle acque”

Sarà presentata e distribuita gratuitamente la 2° edizione della guida “Le Valli dei dossi e delle acque”, esaurita nelle sue copie. Durante la presentazione saranno raccontati 25 anni di natura e biodiversità dal CEAS “La Raganella” e con il supporto di immagini e video della fotografa AFNI Valentina Bergamini. La nuova edizione della guida è stata migliorata graficamente e aggiornata per poter essere di nuovo disponibile per tutti gli interessati e sostenitori del territorio vallivo. Un regalo che il Comune di Mirandola vuole fare a tutti gli interessati al prezioso territorio delle Valli mirandolesi.

Martedì 23 Dicembre – Babbo Natale e la sua slitta:

dalle ore 17 alle ore 19: il centro storico sarà animato da “BABBO NATALE E LA SUA SLITTA” un vero e proprio spettacolo, itinerante, musicale, ricco di luci ed interattivo. Babbo Natale e il suo cocchiere intratterranno grandi e piccoli durante il loro percorso. In questa straordinaria occasione, i bambini potranno realizzare il sogno di salire sulla slitta di Babbo Natale, scattare una foto ricordo e consegnargli direttamente la tradizionale letterina, in una giornata che resterà certamente nei loro ricordi.

Previsto un ricco programma di iniziative che coinvolgerà anche il Polo Culturale “Il Pico”.

Giovedì 11 e giovedì 18 dicembre – ore 16.45

• Laboratori di giochi da tavolo a tema natalizio:

– 11 dicembre per i bambini della scuola primaria

– 18 dicembre per i ragazzi delle scuole medie

Venerdì 12 dicembre – ore 16

• Laboratorio “Leggiamo note e suoniamo parole” dedicato ai bimbi 0-12 mesi e alle mamme in gravidanza

Sabato 13 dicembre

• Ore 10 – Laboratorio “Leggiamo note e suoniamo parole” per bambini 3-6 anni

• Ore 16.30 – Lettura a cura di Marco Bertarini per i bimbi della scuola dell’infanzia: “Le renne di Babbo Natale”

• Ore 17.30 – Lettura a cura di Marco Bertarini per i bambini della scuola primaria: “La leggenda di Babbo Natale”

Mercoledì 17 dicembre – ore 17.30

• Spettacolo a cura del Teatro di Carta per bambini dai 5 anni: “Canto di Natale”

Sabato 20 dicembre

• Ore 10 – Lettura a cura delle volontarie Nati per Leggere della Biblioteca di Mirandola

• Dalle ore 15 – Premiazione dei partecipanti al concorso di Natale presso la sala emeroteca del Polo Culturale “Il Pico”

• Ore 15.30 – Inaugurazione dell’esposizione dei manifesti di J. Mascii in Piazza Costituente: un percorso a tappe accompagnato dalle colonne sonore più celebri della storia del cinema internazionale

A completare l’offerta natalizia, torna nel cuore della città una delle attrazioni più amate: la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita proprio in Piazza Costituente, sotto il Municipio storico.

«Torna in Piazza Costituente la pista di pattinaggio su ghiaccio, un’attrazione attesa che renderà il nostro centro storico ancora più vivo e accogliente – commenta l’Assessore alla promozione del Territorio Marco Donnarumma – Sarà un luogo di ritrovo per famiglie, giovani e visitatori, un simbolo concreto del Natale mirandolese e della sua voglia di comunità».