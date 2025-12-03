<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La dott.ssa Valentina Ferrari, medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di Unimore diretta dal prof. Antonio La Marca ed allieva del prof. Giovanni Grandi, è stata premiata al Congresso Nazionale della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale (S.I.C.P.C.V) per la qualità scientifica del suo abstract dal titolo “Stima dei parametri diagnostici della colposcopia con modello a classi latenti: risultati da uno studio cross-sectional”, condotto in collaborazione con il prof. Andrea Ciavattini dell’Università Politecnica delle Marche e valutato tra i migliori contributi presentati da giovani ricercatori a livello nazionale.

Il premio ricevuto dalla dott.ssa Ferrari è dedicato al dott. Fausto Boselli, esperto a livello internazionale di patologia cervico-vaginale e vulvare all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.

“Sono molto felice del risultato ottenuto, – afferma la dott.ssa Valentina Ferrari di Unimore – rappresenta un traguardo dopo tanto lavoro. Ringrazio l’Università, il Prof. La Marca e il Prof. Grandi per avermi permesso di fare questa esperienza formativa. Ho avuto modo di conoscere professionisti di alto livello, da cui ho avuto la fortuna di imparare e di crescere, sia da un punto di vista sia professionale che di ricerca scientifica“.

“Un riconoscimento particolarmente significativo, dedicato al Dott. Fausto Boselli, -afferma il prof. Antonio La Marca di Unimore – ex medico dell’AOU di Modena e figura di altissimo rilievo nel panorama della colposcopia italiana e internazionale, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, testi divulgativi e documenti formativi, che ha contribuito in modo determinante all’avanzamento delle conoscenze sulla patologia cervico-vaginale e vulvare, responsabile dell’ambulatorio di prevenzione oncologica-ginecologica dell’AOU per decenni, oltre che professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo la sua prematura scomparsa nel 2022, la Società Italiana di Colposcopia, di cui è stato per anni segretario, – conclude il prof. La Marca – ha deciso di istituire ogni anno un premio alle migliori produzioni scientifiche, col fine di stimolare i percorsi di ricerca e di miglioramento clinico, in cui il dott. Boselli si è sempre mostrato impegnato”.

È il secondo importante riconoscimento nazionale per la dott.ssa Ferrari che già nel 2024 risultò vincitrice del premio della Società Italiana della Contraccezione per uno dei migliori abstract presentati al suo Congresso Nazionale.

Chi era Fausto Boselli: grande esperto a livello internazionale di patologia cervico-vaginale e vulvare. Vice-primario e dirigente dell’ambulatorio di prevenzione e oncologia presso la Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Modena era anche professore a contratto dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche anche a scopo divulgativo, autore di libri e documenti formativi, è stato per lunghi anni segretario generale della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale e Vulvare. Ha insegnato a vaste schiere di giovani colleghi la colposcopia e il trattamento delle patologie del basso tratto genitale femminile.