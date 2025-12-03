<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, in occasione del 5 dicembre, Giornata mondiale del Volontariato, al Bper Forum a Modena si terrà l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”.

L’evento si articola in più momenti: ore 15 apertura dei Tavoli delle associazioni con numerosi punti informativi per un incontro tra cittadini e mondo del volontariato; ore 17 dialogo aperto “Il sociale per il sociale” con istituzioni, associazioni e cittadini e alle ore 18.30 concerto “Ologramma. Voci e visioni, Musica, Parole e Danza” (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti).