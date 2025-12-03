<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Giovedì 5 dicembre, dalle 9 alle 16 all’Opificio Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna), si terrà l’iniziativa “Una casa per le lavoratrici e i lavoratori. Modelli collaborativi tra pubblico e privato”, promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana nell’ambito di clubPRO*.

L’appuntamento è una tappa importante del percorso clubPRO, il luogo di confronto che unisce Comune, Città metropolitana di Bologna e imprese del territorio. È qui che prendono forma le prime sperimentazioni condivise, avviate insieme al Piano per l’Abitare del Comune di Bologna, per lavorare in modo concreto e collaborativo sul tema della casa.

La mattinata prevede un confronto tra istituzioni, imprese e sindacati, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Rita Querzè, per mettere in evidenza come il tema dell’abitare sia diventato una leva fondamentale di attrattività territoriale.

Sono previsti interventi del sindaco Matteo Lepore, della delegata Rosa Grimaldi, della professoressa Francesca Cognetti del Politecnico di Milano, dei rappresentanti della Fondazione Abitare Bologna e delle principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.

Nella seconda parte della mattinata prendono parola le imprese, nella tavola rotonda “Le imprese: una casa per chi lavora”. Interverranno Gian Luca Galletti Presidente Emil Banca Credito Cooperativo, Tommaso Maria Galassi Responsabile Partnership e Sviluppo Comunità Energetiche Edison Energia, Carlo Masseroli Amministratore Delegato Green Soul srl, Averardo Orta Amministratore Delegato Consorzio Colibrì.

La sessione della mattina si chiuderà con i contributi delle imprese e le conclusioni della vicesindaca di Bologna, Emily Clancy.

La sessione pomeridiana rappresenta invece la fase operativa di un percorso di sperimentazione avviato nei mesi scorsi che ha visto collaborare pubblica amministrazione-imprese clubPRO sul tema della casa per lavoratrici e lavoratori.

Da questo lavoro sono emerse diverse piste di approfondimento, che saranno al centro dei tavoli laboratoriali ai quali vi invitiamo a iscrivervi secondo il vostro interesse:

Tavolo 1 – Concessione di alloggi pubblici al sistema produttivo locale

Tavolo 2 – Soluzioni abitative temporanee: riconversione temporanea di edifici dismessi e block house

L’evento è aperto alla partecipazione; è richiesta la registrazione tramite il form.

Per informazioni: clubpro@cittametropolitana.bo.it

*ClubPRO è uno spazio di lavoro nato per soddisfare la necessità di un confronto continuativo e strutturato tra la Città metropolitana e le imprese eccellenti del territorio. Ad oggi le imprese aderenti sono 39: Alcenero, Alstom, Bonfiglioli Group, Camst, Cefla, Coesia, Conad, Coop Alleanza 3.0, Coop Ceramica Imola, Coprob, Crif, Cubbit, Curti, Datalogic, Ducati, Emilbanca, Faac, Gellify, Granarolo, Hera S.p.A, Iconsulting, Ima, Lamborghini, Macron, Marchesini Group, Menarini Silicon Biosystems, Metalcastello, NCV, Nier, Philip Morris Italia, Piquadro, Poggipolini, Robopac, Sacmi, Tper, Unipol Gruppo, Viabizzuno, Ynap, Zanichelli.