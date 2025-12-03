<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

È partito lo scorso 3 novembre il nuovo Servizio di supporto all’assistenza familiare, un’iniziativa gratuita promossa dall’Unione del Sorbara per sostenere chi desidera lavorare nel settore dell’assistenza a anziani e persone con disabilità e coloro che questo aiuto lo cercano.

Il servizio ha l’obiettivo di aiutare persone interessate a svolgere questo tipo di lavoro a mettersi in contatto con famiglie del territorio che cercano un aiuto concreto nella cura quotidiana. Non si tratta di un’agenzia privata, ma di un servizio pubblico e gratuito, pensato per creare un punto d’incontro sicuro, trasparente e di fiducia.

Chi vuole offrire la propria disponibilità può iscriversi facilmente, anche se non ha ancora esperienza: gli operatori del servizio offriranno orientamento, informazioni e indicazioni sui corsi di formazione disponibili per acquisire competenze nel settore. D’altra parte, le persone e famiglie in cerca di assistenza possono prenotare un colloquio in cui esprimere le proprie esigenze di cura ed essere supportati nell’identificazione di candidati idonei.

Obiettivo del nuovo servizio è valorizzare il lavoro di cura e offrire nuove opportunità a chi vuole dedicarsi all’assistenza, aiutando nel contempo le famiglie a orientarsi in una fase delicata e complessa come quella dell’individuazione di personale di cura.

Il servizio, la cui gestione è stata affidata alla cooperativa sociale Anziani e non solo, è attivo presso la Casa della Comunità di Bomporto (via G. Matteotti 7 – piano terra) il mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e presso la Casa della Comunità di Castelfranco Emilia (Piazzale G. Deledda) il venerdì dalle 13.30 alle 17.30.

Per accedere è necessario prendere un appuntamento contattando, nei giorni e orari sopra indicati, il numero 3921162241 o inviando una mail a assistentifamiliariuds@anzianienonsolo.it