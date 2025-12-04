<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Inaugurata giovedì 4 dicembre all’Ospedale di Loiano la nuova diagnostica digitale della Radiologia, già operativa dal 20 novembre e realizzata grazie a un investimento PNRR di 160 mila euro.

Presenti, tra gli altri, all’inaugurazione Anna Maria Petrini (Direttrice Generale Azienda USL Bologna), Michele Meschi (Direttore Sanitario Azienda USL Bologna), Michele Baccarini (Direttore Distretto Savena-Idice, Azienda USL di Bologna), Roberto Serafini (Sindaco di Loiano) e Barbara Panzacchi (Sindaca di Monghidoro).

La nuova apparecchiatura, dotata di sensore digitale, consente radiografie più nitide e dettagliate dell’apparato muscolo-scheletrico, torace e addome, riducendo al contempo la dose di radiazioni necessaria. Le immagini, disponibili in tempo reale e conservate nel Sistema di archiviazione e comunicazione di immagini (PACS), permettono una refertazione più rapida – anche a distanza – e facilitano la condivisione tra specialisti, migliorando il percorso di cura per i pazienti. Grazie alla nuova strumentazione si prevedono circa 10.500 prestazioni all’anno, un incremento approssimativo del 10% rispetto a prima.

“È una nuova tecnologia di cui oggi si avvale anche l’Ospedale di Loiano e che qualifica ulteriormente l’offerta del Presidio e dei nostri professionisti, mettendo a disposizione di tutti i cittadini un servizio diagnostico più moderno e di qualità.” Spiega Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna.

L’aggiornamento tecnologico si inserisce in un più ampio piano di investimenti di ristrutturazione e ammodernamento del polo sanitario di Loiano, che ammonta complessivamente a 4,5 milioni di euro.