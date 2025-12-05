<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 35enne nigeriano, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato e resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi della Stazione ferroviaria “Bologna Centrale”, per garantire la sicurezza ai cittadini e contrastare la criminalità comune.

Durante lo svolgimento del servizio, l’attenzione dei Carabinieri che stavano transitando in Piazza dei Martiri, angolo con via Giovanni Amendola, è stata richiamata da un cittadino spaventato che chiedeva aiuto, dicendo di essere seguito a piedi da uno sconosciuto. Questi, individuato dai militari, veniva invitato a esibire un documento di riconoscimento, ma lui, infastidito dalla richiesta, si agitava e li aggrediva, danneggiando l’autoradio. A quel punto, i Carabinieri sono stati costretti a fermare la sua condotta violenta, facendo ricorso allo spray al peperoncino.

Identificato nel 35enne nigeriano, il soggetto, noto per i suoi precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti e furto, è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e su disposizione del Giudice, il 35enne è stato rimesso in libertà.