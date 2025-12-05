Canada, Svizzera e Qatar per l’Italia se si qualifica ai Mondiali

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia, se ci fosse bisogno, ha da oggi un motivo in più per qualificarsi ai Mondiali del 2026. Prende forma la rassegna iridata – per la prima volta a 48 squadre – che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti l’estate prossima, dall’11 giugno al 19 luglio. Al “John F.Kennedy Center for the Performing Arts” di Washington sono stati sorteggiati i 12 gironi con le 42 nazionali qualificate e le sei “X” relative alle vincenti degli spareggi (4 europei e due intercontinentali). Fra queste anche quella relativa all’Italia, che il 26 marzo affronterà l’Irlanda del Nord a Bergamo e, in caso di vittoria, una fra Galles e Bosnia in trasferta per conquistarsi un posto al tavolo. E il tavolo che attenderebbe gli azzurri è di quelli abbordabili: girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Per quanto riguarda gli altri gruppi, l’Argentina campione del mondo comincerà la difesa del titolo dal gruppo J contro Algeria, Austria e Giordania, sorteggio tosto invece per la Francia sconfitta tre anni fa a Doha che pesca la Norvegia di Haaland, il Senegal e una fra Bolivia, Iraq e Suriname. Per il Brasile di Carlo Ancelotti c’è la mina vagante Marocco oltre a Scozia e Haiti, mentre Fabio Cannavaro e il suo Uzbekistan se la vedranno con Portogallo, Colombia e la vincente del play-off intercontinentale che coinvolge Congo, Giamaica e Nuova Caledonia. Per la Spagna campione d’Europa in carica c’è l’Uruguay ma anche Capo Verde e Arabia Saudita mentre sono finite nel gruppo L Inghilterra e Croazia: con loro anche Ghana e Panama. Domani sarà reso noto il calendario, che poi diventerà definitivo a marzo una volta conclusi i play-off. Questi i gironi:

GIRONE A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Vincente Uefa Play-Off D

GIRONE B: Canada, Vincente Uefa Play-Off A, Qatar, Svizzera

GIRONE C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

GIRONE D: Usa, Paraguay, Australia, Vincente Uefa Play-Off C

GIRONE E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

GIRONE F: Olanda, Giappone, Vincente Uefa Play-Off B, Tunisia

GIRONE G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

GIRONE H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

GIRONE I: Francia, Senegal, Vincente Fifa Play-Off 2, Norvegia

GIRONE J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

GIRONE K: Portogallo, Vincente Fifa Play-Off 1, Uzbekistan, Colombia

GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Vincente Uefa Play-Off A: Bosnia/ITALIA/Irlanda del Nord/Galles

Vincente Uefa Play-Off B: Albania/Polonia/Svezia/Ucraina

Vincente Uefa Play-Off C: Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia

Vincente Uefa Play-Off D: Rep.Ceca/Danimarca/Macedonia/Irlanda

Vincente Fifa Play-Off 1: Congo/Giamaica/Nuova Caledonia

Vincente Fifa Play-Off 2: Bolivia/Iraq/Suriname

