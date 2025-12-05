<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Più di 652 classi coinvolte su temi chiave dell’Unione europea, oltre 16 mila studenti incontrati, 938 docenti formati in itinerari didattici, 25 delegazioni internazionali accolte, e poi più di 45 mila visualizzazioni mensili sui canali social e un’attività continua di supporto alla mobilità giovanile (oltre mille colloqui) con decine di incontri dedicati a Erasmus+, Eures e ai programmi europei, per un totale di 241 eventi dal 2021 a oggi e quasi 21 mila partecipanti.

Con questi risultati e altre attività ormai consolidate, come il corso di alta formazione sull’Unione europea “Summer school Renzo Imbeni”, il Centro Europe Direct del Comune di Modena, il centro ufficiale dell’Unione europea del Comune attivo dal 1997 in Galleria Europa, ha ottenuto la riconferma per il quinquennio 2026-2030 nella rete di Centri che rappresenta uno dei principali strumenti dell’Unione per comunicare con i cittadini e con i territori.

Il Centro di Modena, infatti, ha superato, raggiungendo i vertici della graduatoria italiana (con punteggio 96/100), la selezione indetta dalla Commissione europea aggiudicandosi fino al 2030 un contributo annuo di 44 mila euro per sviluppare attività di informazione e formazione rivolte ai cittadini, giovani, in particolare, sulle opportunità di studio, lavoro, sostegno alle imprese, offerte dall’Unione.

Il rinnovo fino al 2030 consente, in particolare, di consolidare un lavoro di lungo periodo. Il centro Europe Direct è, infatti, uno strumento strategico per scuole, giovani e amministrazioni, e la valutazione eccellente della Commissione europea conferma la solidità del modello modenese e della capacità di fare rete sul territorio. In una fase caratterizzata da un aumento della complessità e da grandi cambiamenti a partire dalla transizione digitale e dall’avvento dell’intelligenza artificiale, il centro Europe Direct si impegna a garantire una comunicazione chiara e un’informazione corretta ai cittadini e alle cittadine. Con questo rinnovo il Centro continuerà a investire su queste priorità, accompagnando il territorio nella comprensione dei cambiamenti in corso e rafforzando la cultura europea che Modena promuove dal 1997.

Nel dettaglio, la selezione premia la strategia di comunicazione giudicata “eccellente”, la capacità di connettere priorità europee e bisogni del territorio, la qualità progettuale e l’innovazione dei format formativi. Particolarmente apprezzati sono stati i laboratori contro la disinformazione, riconosciuti come buona pratica europea, i percorsi per le scuole, gli interventi dedicati ai giovani e l’ampia partecipazione registrata nelle attività pubbliche.

Lo sportello in Galleria Europa fornisce quotidianamente orientamento su diritti, programmi e politiche dell’UE, consulenza personalizzata e attività informative. Una parte centrale del lavoro è dedicata alle scuole: percorsi e itinerari didattici, formazione per docenti, supporto alla progettazione Erasmus+, laboratori partecipativi e incontri con esperti europei. A questo si affianca un’intensa attività di mobilità giovanile, che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi interessati a studiare, lavorare o fare volontariato all’estero.

Tra le iniziative più significative rientra la Summer School Renzo Imbeni, corso di alta formazione dedicato alle istituzioni europee e rivolto a studenti provenienti da tutta Italia, realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo e l’Università di Modena e Reggio Emilia. È inoltre parte integrante del lavoro del Centro il programma annuale del 9 maggio – Giornata dell’Europa, che in realtà viene declinato per tutto il mese di maggio e che ogni anno coinvolge scuole, associazioni e cittadini con incontri, laboratori, dibattiti e iniziative nelle piazze e nelle biblioteche della città.

Nel quinquennio 2021-2025 Europe Direct Modena ha ampliato la propria presenza pubblica grazie anche alla crescita dei canali digitali, con oltre 4.235 accessi mensili al sito, più di 3.000 visitatori unici, 5.051 follower facebook e 2.263 follower instagram. Accanto alle attività informative, il Centro si è contraddistinto per la capacità di attrarre delegazioni internazionali e costruire relazioni con altre città europee.

Il Centro Europe Direct di Modena, attivo dal 1997, fornisce ai cittadini informazioni sull’Unione europea, le sue istituzioni e le sue politiche, oltre che sulle possibilità di finanziamento di progetti e attività. Attraverso lo sportello in Galleria Europa, e on line dall’inizio della pandemia, propone azioni di orientamento e consulenza ai giovani e alle scuole, anche attraverso itinerari didattici sul processo di integrazione e sulla cittadinanza europea, promuove a livello locale il dibattito pubblico ed eventi di formazione, sensibilizzazione e celebrazioni delle ricorrenze più significative, come il 9 maggio, Giornata dell’Europa (per informazioni sul Centro: www.europedirect.comune.modena.it).