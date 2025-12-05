<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Proseguono a San Felice sul Panaro le intitolazioni di parchi cittadini. Sabato 6 dicembre, alle 11, sarà la volta del parco di via Puviani che verrà intitolato alla gloria locale del calcio Giuseppe Calzolari, detto Mabo (1934-2005), che fu calciatore, militando in diverse squadre professionistiche, allenatore e dirigente del San Felice, unico sanfeliciano, fino a ora, arrivato a comparire nelle figurine Panini.

Infine sabato 10 gennaio 2026, sempre alle 11, il parco della Rocca Estense sarà intitolato a Bruno Brunelli (1920-1997) che fu partigiano, vicesindaco di San Felice dal 1946 al 1950 e successivamente sindaco dal 1950 al 1965. Lo scorso 29 novembre era stato intitolato a Ermanno Gorrieri il parco Estense.