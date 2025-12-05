<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“La legge regionale dell’Emilia-Romagna per attrarre e trattenere talenti sta dando i suoi primi frutti. Ringrazio le nostre Università per il grande lavoro che stanno portando avanti. Vogliamo proseguire in questa direzione, agendo soprattutto in una proiezione internazionale”.

Questo il commento di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Università e Ricerca, a proposito dei dati del 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, che pongono il sistema universitario regionale al primo posto in Italia per capacità attrattiva, con un saldo positivo pari a +26,3% di immatricolazioni da fuori regione.

“La crisi demografica rende urgenti azioni di politica attiva per l’attrazione e valorizzazione dei talenti. La Regione, dopo avere per prima approvato una legge in tal senso, si è subito attivata coinvolgendo Università, sistemi scolastici, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca e tutti i soggetti che fanno parte dell’ecosistema regionale per l’innovazione e la ricerca. Il Rapporto Censis 2025 dimostra che siamo sulla strada giusta e certifica il grande impegno del sistema integrato delle nostre Università. Adesso dobbiamo implementare insieme l’internazionalizzazione dell’offerta per incrociare sempre più e sempre meglio i talenti italiani e stranieri, guardando non solo all’Europa, ma anche oltreoceano. L’obiettivo è sfidante-chiude Colla-, ma la nostra regione, con le sue Università, il sistema dell’Istruzione e Formazione, i Centri di Ricerca, i Tecnopoli, fra cui il Dama, ha tutte le potenzialità per riuscirci”.