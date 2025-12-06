<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese si respira la magia delle feste con la nuova installazione natalizia dell’artista Lorenzo Lunati, il grande albero di Natale, il suggestivo giardino nordico e il bus rosso di Babbo Natale a due piani, tra il profumo e gusto delle prelibatezze de La Sfoglia in Piazza.

Quest’anno Lunati Manufacturing ha realizzato un’opera d’arte pensata per Fiorano: una gigantesca pallina di Natale a forma di mappamondo luminoso, sorretta da due mani. L’idea è stata concepita dal Comitato Fiorano in Festa, che organizza gli eventi in centro, in collaborazione con Smaltochimica e con il patrocinio del Comune. “L’installazione s’intitola ‘Il mondo è nelle tue mani’ – spiega l’artista – perché racchiude un messaggio semplice ma essenziale: ognuno di noi ha un ruolo nella cura e nel futuro del pianeta e della propria comunità. Le mani sono importanti: contengono, mostrano, abbracciano, a volte può bastare poco per cambiare le cose ”.

La grande sfera natalizia vuole diventare un punto di incontro per vivere la magia del Natale, chiunque passerà potrà lasciarsi avvolgere dall’atmosfera e scattare una foto. “Con questa installazione – spiega Chiara Piccinini di Smaltochimica – si vuole condividere con tutti la responsabilità di fare qualcosa per ‘alleggerire’ il peso del mondo. Per questo abbiamo pensato di creare un contest: chi vorrà potrà scattarsi una foto e condividerla su instagram con una frase per raccontare la sua emozione e il suo dono, quello che può fare per il mondo”.

“In un periodo dell’anno in cui ci riscopriamo più uniti, questa installazione vuole ricordarci che i piccoli gesti quotidiani, la gentilezza, l’attenzione verso l’ambiente e verso il prossimo sono ciò che sostiene il nostro mondo. Insieme, possiamo fare la differenza.”, aggiunge Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in Festa.

Dopo l’accensione delle luminarie, domenica 7 e lunedì 8 dicembre continua la magia delle feste in centro a Fiorano, con animazioni, spettacoli e musica. Ci saranno palloncini modellabili, trucca bimbi, baby dance, il laboratorio creativo “Decora la tua pallina” e tanto altro. Nel bus di Babbo Natale i bambini potranno fare foto ricordo e consegnare la letterina a Babbo Natale e ai suo elfi. Al piano superiore il Cine Christmas con piccoli corti natalizi e cartoni animati, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; dalle 10.30 anche le storie incantate per bambini dai 3 ai 10 anni con INarte.

Inoltre domenica a Villa Cuoghi, alle ore 16, l’associazione INarte, in collaborazione con Circolo Nuraghe, Amici della Musica Nino Rota e Centro Via Vittorio Veneto, presenta un “Tè per i più piccoli: racconti di Natale”. Al termine biscotti e tè. Ingresso libero e gratuito. Alle 18.30 presso cinema teatro Astoria, in programma il film “L’attachment – La tenerezza”, con Valeria Bruni Tedeschi.

Alle ore 20.30, nel piazzale del Santuario, “Concerto di Natale in Basilica” del coro Insieme per la musica accompagnato da una band, a cura della parrocchia di Fiorano.

Il primo fine settimana natalizio a Fiorano Modenese si chiude, lunedì 8 dicembre, con nuove animazioni in piazza Ciro Menotti, avvolti dalle magiche ambientazioni del giardino nordico, dell’albero di Natale e dell’installazione di Lunati e le attività del bus di Babbo Natale per i più piccoli. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, lungo via Vittorio Veneto “Christmas car show”, esposizione di auto sportive by Team La Diabla.

Sul colle del Santuario, dal mattino, la parrocchia organizza “Natale sul colle”, colazioni, mercatini, stand, casetta di Babbo Natale, vendita di presepi e oggetti natalizi, a favore delle scuole palestinesi per sostenere il diritto allo studio di una decina di famiglie.

Le iniziative in piazza Ciro Menotti sono tutte gratuite e sostenute da Cesar Ceramiche, Smaltochimica ha sponsorizzato l’installazione di Lunati, mentre AAO Vivai e Azienda agricola Covili hanno allestito l’albero di Natale e il giardino nordico. L’organizzazione tecnica e animazione è di GP Eventi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sono previste modifiche alla viabilità in via Vittorio Veneto, via Gramsci e via del Santuario, lunedì 8 dicembre dalle 13 alle 19.

Gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese continuano fino al 6 gennaio 2026, con spettacoli, iniziative e attività per tutti. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.