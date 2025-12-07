<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ieri mattina, presso la Biblioteca Mabic, l’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato di cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti a Maranello che hanno completato un ciclo scolastico primario. Al fianco del Sindaco Luigi Zironi, del Presidente del Consiglio comunale Alessio Costetti, delle Assessore Laura Costi ed Elisabetta Marsigliante, erano presenti i familiari dei minori che hanno ricevuto l’attestato.

“Iniziative come questa – ha precisato il Sindaco Zironi – hanno soprattutto l’obiettivo di trasmettere a questi alunni una maggiore consapevolezza di sé, dei propri diritti e dei propri doveri. Maranello ha sempre creduto in valori quali l’accoglienza e l’integrazione, e riteniamo che su questo tema occorra un ulteriore passo avanti, sia culturale che legislativo”.

“Con questo gesto simbolico rivolto ai bambini stranieri e alle loro famiglie – ha aggiunto l’Assessora all’Istruzione, Laura Costi – riportiamo l’attenzione sull’opportunità di continuare a chiedere una legge nazionale che riconosca a questi ragazzi il diritto ad una piena cittadinanza italiana. Sono maranellesi, frequentano da anni le scuole di questa città e fanno parte a tutti gli effetti della nostra comunità. Il fatto che lo Stato ancora non li riconosca come cittadini italiani, oltre ad essere paradossale, contrasta a nostro parere anche con il concetto di uguaglianza”.