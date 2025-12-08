<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Prosegue la stagione con gli spettacoli di prosa del Teatro Bismantova, e lo fa venerdì, 12 dicembre, con uno dei nomi più attesi in cartellone. Alle ore 21 infatti arriverà sul palco Paolo Rossi con il suo Stand up classic.

Uno spettacolo con letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri grandi autori, accompagnato con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila. Una rappresentazione che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale, un viaggio attraverso i secoli, dove le parole degli autori prendono vita e si connettono con il presente. Rossi trasforma testi antichi in esperienze contemporanee, rendendoli accessibili e vibranti per il pubblico moderno. Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire.