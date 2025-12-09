<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Bentivoglio, in provincia di Bologna e Fidenza, nel parmense. Sono i due ospedali dell’Emilia-Romagna inserite da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell’elenco delle 15 strutture con livello alto o molto alto nell’ultimo rapporto PNE (Programma nazionale esiti) diffuso oggi. L’ospedale di Fidenza risulta valutato per 7 aree su 8, mentre quello di Bentivoglio per 6 su 8.

“Un risultato che ci riempie di orgoglio e rappresenta un’ulteriore dimostrazione del livello di eccellenza della nostra sanità regionale- sottolinea l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. Ancora più importante, perché la certificazione arriva da un osservatorio autorevole e ‘terzo’ come Agenas, un’agenzia del Governo. Nel report- prosegue Fabi- sono contenuti dati molto positivi in tutte le voci di valutazione e per numerose strutture, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari della nostra Regione”.

Per quanto riguarda i singoli ambiti clinici, la Regione fa segnare 4 strutture di livello molto alto in quello cardiocircolatorio: Sant’Orsola di Bologna con 7 indicatori valutati ovvero il massimo, Santa Maria delle Croci di Ravenna, Morgagni-Pierantoni di Forlì, Infermi di Rimini con 5 indicatori; 5 in ambito sistema nervoso: Bufalini di Cesena, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Aou di Parma, Aou di Modena e Baggiovara con 2 indicatori su 2; 4 in ambito chirurgia oncologica: l’Istituto in tecnologie avanzate di Reggio Emilia, il Morgagni-Pierantoni di Forlì e Aou di Parma con 7 indicatori su 7 e il Ramazzini di Carpi con 4 indicatori; in ambito gravidanze e parto raggiungono il massimo di 4 indicatori su 4 l’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, il Ramazzini di Carpi, il Maggiore di Bologna, Santa Maria delle Croci a Ravenna, il Bufalini di Cesena, l’Infermi di Rimini, l’ospedale di Sassuolo, l’Aou di Parma, l’Aou di Modena, il Sant’Orsola di Bologna e l’Aou di Ferrara; in ambito osteomuscolare raggiungono il massimo di 6 valutazioni l’ospedale di Borgo Val di Taro, Santa Maria delle Croci di Ravenna, l’Umberto I di Lugo, il Morgagni-Pierantoni di Forlì, il Bufalini di Cesena e il Rizzoli di Bologna, mentre con 5 ci sono l’ospedale di Porretta Terme, l’ospedale di Lagosanto, la Casa di Cura Città di Parma, Villa Laura a Bologna, il Malatesta Novello di Cesena e l’Aou di Modena.