palazzo Ducale (foto Comune di Guastalla)

L’Unione Bassa Reggiana ha aperto due concorsi pubblici per esami, finalizzati all’assunzione di personale qualificato da assegnare al Comune di Guastalla, a tempo pieno e indeterminato. Le due selezioni mirano a rafforzare l’organico tecnico con due Funzionari di Area Elevate Qualificazioni (ex Categoria D) specializzati in settori strategici.

Entrambi i concorsi prevedono la formazione di una graduatoria utile anche per future assunzioni nei Comuni dell’Unione.

 

  1. FUNZIONARIO ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE TECNICA

Questa selezione è volta all’assunzione di un “Funzionario addetto alla progettazione tecnica”. Il professionista sarà chiamato a gestire progetti complessi, direzione lavori e attività inerenti il patrimonio immobiliare e le opere pubbliche.

Scadenza domande: ore 12:00 di giovedì 19 dicembre 2025

 

  1. FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE

L’altro bando cerca un “Funzionario tecnico esperto in materia ambientale”. Questa figura sarà fondamentale per le attività di pianificazione, controllo e gestione delle tematiche ecologiche e della sostenibilità ambientale a livello comunale.

Scadenza domande: ore 12:00 di mercoledì 7 gennaio 2026

Codice Procedura InPA: GUAST_amb25 (Protocollo 28312 UBR del 3 dicembre 2025)

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La partecipazione ai concorsi è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti specifici indicati nei rispettivi bandi e la domanda avviene esclusivamente in modalità telematica.

I candidati devono presentare le domande accedendo al Portale InPA (www.inpa.gov.it), utilizzando SPID, CIE o CNS, e ricercando il bando tramite il codice di procedura specifico.

L’Unione Bassa Reggiana invita ingegneri, architetti, e laureati in discipline tecniche e ambientali a consultare i bandi integrali sul Portale InPA per tutti i dettagli relativi ai requisiti di ammissione e alle prove d’esame.

         

Maggiori info sul sito del Comune di Guastalla: www.comune.guastalla.re.it









