La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo anticrimine, disposti dal Questore e finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti a Modena, nel primo fine settimana delle festività natalizie ha conseguito i seguenti risultati arrestato una persona, denunciate cinque e rilevato tre sanzioni amministrative.

Nel pomeriggio di domenica, in zona Buon Pastore, personale della Squadra Volante ha arrestato un cittadino nigeriano di 44 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato la fuga prima in bicicletta e poi a piedi all’interno del parco, ma è stato raggiunto dopo un lungo inseguimento e bloccato.

Nella serata di sabato, un 28enne controllato in via Agnini è stato segnalato all’Autorità Amministrativa poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Sempre nella tarda serata di sabato, la Squadra Volante ha denunciato un 27enne fermato in zona via Emilia Est e trovato in possesso di un coltello da cucina. L’uomo è stato anche sanzionato perché in evidente stato di ubriachezza molesta.

Nella stessa serata, in centro, la Volante è intervenuta per la presenza di un gruppo di giovani che stava danneggiando alcune autovetture in sosta, riuscendo a bloccarli. Un cittadino italiano di 21 anni è stato trovato in possesso di una pistola a salve con caricatore, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, nella notte, in viale Vittorio Veneto, un cittadino tunisino di 21 anni è stato denunciato perché, in stato di ubriachezza, ha opposto resistenza agli operatori, danneggiando anche l’autovettura di servizio durante l’accompagnamento in Questura per l’identificazione.

Nel complesso, nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha identificato 346 persone — di cui 103 cittadini stranieri — e controllato 64 veicoli, con servizi mirati soprattutto nel centro cittadino.