<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La stagione del Teatro Rinaldi di Reggiolo prosegue con un importante appuntamento della rassegna Musica intorno al Fiume, promossa dall’Associazione “Giuseppe Serassi”, giunta alla sua 23ª edizione e realizzata con il patrocinio del Comune di Reggiolo.

Il 13 dicembre alle ore 20.45 verrà inaugurato, dopo i lavori di restauro eseguiti da Silvio Micheli, l’organo Ernesto Lingiardi (1895) conservato nella Chiesa di S. Maria Assunta di Reggiolo.

Il restauro si è reso necessario a seguito del terremoto del 2012, che aveva danneggiato anche lo strumento. Per l’occasione sono stati ricostruiti alcuni registri modificati agli inizi del Novecento, restituendo così all’organo la sua disposizione fonica originale.

L’organo di Reggiolo è l’unico esemplare dei Lingiardi presente nella provincia di Reggio Emilia. I Lingiardi, storica famiglia di organari pavesi, sono stati protagonisti dell’arte organaria italiana dell’Ottocento, noti per lo spirito innovativo e per la concezione dell’organo-orchestra. Sul finire del XIX secolo, con il mutare dei gusti musicali, la famiglia si adeguò ai nuovi orientamenti attraverso la costruzione dei cosiddetti organi ceciliani.

Quello di Reggiolo è uno dei pochissimi strumenti di questo tipo edificati nel territorio reggiano. Possiede due tastiere, una pedaliera di 27 pedali, e registri interi azionabili da pomoli estraibili. L’inaugurazione fu tenuta da Guglielmo Mattioli.

Per la serata inaugurale l’organo sarà affidato al M° Andrea Macinanti; parte del concerto vedrà la partecipazione del Coro Adorno di Reggio Emilia, diretto da Luigi Pagliarini.

Nel corso del prossimo anno verrà inoltre presentato un volume dedicato alla storia e al restauro dello strumento.