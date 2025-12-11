<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La Polizia locale di Reggio Emilia e Reggiana si trovano ancora insieme per alcuni video che verranno utilizzati nelle Scuole di Reggio Emilia e sui canali social della società granata: il fine è quello di sensibilizzare i giovani in merito al tema della sicurezza stradale. Il format è molto semplice e diretto, con l’intenzione di rendere consapevoli ragazze e ragazzi sulle insidie e i pericoli della strada legati alla guida.

I video vogliono fare prendere coscienza dell’importanza dei tempi di reazione e delle conseguenze che su questi possono avere l’assunzione di sostanze e alcol, della necessità di rispettare sempre i limiti di velocità e le distanze di sicurezza. Oppure e di non assumere al Hanno contribuito alla realizzazione di queste video-lezioni gli agenti della Polizia Locale, che li hanno prodotti e promossi nell’ambito dell’attività di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza insieme agli studenti dell’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” e agli atleti della prima squadra della Reggiana, che si sono fatti testimonial dell’iniziativa. Un’anticipazione dei video è online al link:

Il vice presidente della Reggiana, Giuseppe Fico, ha commentato: “È stato decisamente divertente e molto interessante per i nostri calciatori contribuire ai video della Polizia locale sulla sicurezza stradale, conoscendo la finalità dell’impegno e l’importanza della tematica”. Ha poi aggiunto sul percorso formativo il direttore generale granata, Vittorio Cattani, ha commentato così il percorso formativo: “L’attività si integra perfettamente con il nostro impegno sociale e, insieme a Prefettura e Questura, proseguiamo nell’impegno per la diffusione della legalità e nella sensibilizzazione ai comportamenti da buoni cittadini come quello della responsabilità alla guida”.

Il comandante della Polizia locale di Reggio Emilia, Italo Rosati, ha sottolineato: “Riteniamo che la collaborazione con società sportive importanti come la Reggiana calcio siano fondamentali per portare avanti un’efficace azione di prevenzione, sia per i tantissimi ragazzi, e ragazze, che si allenano sui campi sia per i tifosi che vedono nelle giovani promesse della squadra i loro modelli di vita. L’impegno della Polizia locale non si limita solo all’aspetto repressivo, ma è importante l’attività svolta per la prevenzione delle violazioni al fine di ridurre i rischi per la circolazione”.