Home Video Pillole Salis “Preoccupati per il futuro del Pnrr e del bilancio Ue” Video Pillole Salis “Preoccupati per il futuro del Pnrr e del bilancio Ue” 11 Dicembre 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a674ced0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=94&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a674ced0' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a4be909b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=95&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4be909b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5f7f80f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=97&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5f7f80f' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a10050f6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=99&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a10050f6' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Benifei “Parlamento Ue respinga proposta Commissione su risorse coesione” Arrigoni “Proseguire su percorso di transizione energetica in modo pragmatico” La Russa riceve in Senato il presidente del Parlamento ucraino ora in onda________________ <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a44e357e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=115&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a44e357e' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab8ab841&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=128&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab8ab841' border='0' alt='' /></a>