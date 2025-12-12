<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“Nelle ultime ore abbiamo appreso dell’ennesima proiezione di un documentario prodotto da Russia Today che avverrà a Sassuolo sabato 13 dicembre.

Siamo ormai stufi, ma assolutamente non sorpresi, della continua e instancabile propaganda filorussa che imperversa nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio.

Negli ultimi 3 anni e mezzo noi di Italia Viva ci siamo battuti in prima persona contro queste squallide iniziative che hanno il solo obiettivo di imporre una narrazione piena di menzogne, disinformazione e falsità riguardo quella che è una vile guerra di aggressione contro il popolo ucraino.

Evidentemente per mettere un fermo a questa tipologia di eventi non bastano le innumerevoli vittime quotidiane in Ucraina causate dai continui attacchi da parte della Russia di Putin, che altro non è che un’autocrazia guidata da un dittatore. Un dittatore che non sta in alcun modo cercando di perseguire la pace. Una pace assolutamente necessaria, ma che deve essere giusta. Perché è questo quello a cui stiamo assistendo da mesi: le richieste della Russia per firmare un accordo di pace rappresentano la pretesa – priva di garanzie di sicurezza – di una resa totale dell’Ucraina, in barba al diritto internazionale e all’autodeterminazione dei popoli.

È quindi evidente che l’intenzione di Putin sia quella di continuare a perpetrare crimini di guerra e vessazioni contro un popolo che sta strenuamente resistendo e lottando per la propria libertà. Ed è per questo che noi europei abbiamo il dovere di sostenere e assistere Kiev in ogni modo possibile, perché sono i nostri valori di libertà, diritto e democrazia che vengono messi in discussione da ormai quasi 4 anni.

È quindi un atto spregevole quello delle varie associazioni filorusse che hanno organizzato la proiezione a Sassuolo del documentario “Biolab” prodotto da Russia Today (che, ricordiamolo, è un canale direttamente controllato dal governo russo).

Ribadiamo la nostra assoluta è determinata vicinanza al popolo ucraino condannando l’ennesimo tentativo di diffondere la vile propaganda russa e chiedendo che tale proiezione non abbia luogo”.

(CARMELO AMICO – Coordinatore di ITALIA VIVA-SASSUOLO)