Lo ha stabilito la Giunta comunale di Modena, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Zanca, rinviando l’entrata in vigore della clausola contenuta nella convenzione 2024 tra Comune e “Consorzio il Mercato”, in attesa delle linee guida nazionali che dovranno ridefinire l’intero quadro regolamentare del commercio su area pubblica.

La disposizione sospesa, che sarebbe dovuta entrare in vigore dall’1 gennaio 2026, prevedeva l’applicazione alle iniziative straordinarie delle medesime regole del mercato ordinario.

La decisione della Giunta nasce dal fatto che le linee guida nazionali previste dalla normativa – necessarie per completare l’adeguamento delle concessioni e istituire il mercato ordinario secondo il nuovo impianto normativo – non sono ancora state emanate. In questo quadro, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere l’avvio del nuovo regime e applicare quanto previsto dalla convenzione vigente, che consente di definire regole specifiche per lo svolgimento delle edizioni straordinarie.

Nel dettaglio, la delibera chiarisce che, fino alla fine della convenzione fissata al 31 dicembre 2026 e salvo nuove indicazioni nazionali e regionali, le edizioni straordinarie continueranno a svolgersi all’interno dell’area del Mercato del Lunedì (al Parco Novi Sad) fino a un massimo di 9.000 metri quadrati ed escludendo le zone dei “ferrivecchi” e della “piazzetta”. Le date verranno stabilite con ordinanza sindacale sulla base delle richieste del Consorzio, mentre in occasione di partite di calcio, eventi cittadini o esigenze connesse alla sicurezza pubblica potranno essere introdotte limitazioni agli orari o, se necessario, la soppressione di singole edizioni. Non sarà inoltre ammessa la spunta e dunque non potranno partecipare operatori diversi da quelli comunicati; l’elenco delle presenze, corredato dalle relative quietanze di pagamento, dovrà essere inviato al Comune almeno sette giorni prima della manifestazione. La mancata partecipazione degli operatori titolari di posteggio durante le suddette giornate non sarà considerata come “assenza”, e la partecipazione degli operatori “spuntisti” del Mercato del Lunedì non dovrà considerarsi “presenza”. Il Consorzio dovrà versare il canone dovuto prima di ogni iniziativa e, in caso di violazioni degli orari, si applicheranno le sanzioni previste. La Polizia locale effettuerà i necessari controlli durante tutte le fasi delle iniziative.

Le edizioni straordinarie del Mercato del Lunedì, che di norma si tengono la terza domenica dei mesi da gennaio a novembre e in tre domeniche di dicembre, proseguiranno dunque con regole definite e autonome, in attesa che il quadro normativo nazionale venga aggiornato e consenta di procedere con l’istituzione del mercato ordinario nella sua configurazione definitiva.