<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Presepi in mostra a Torre Maina dal 14 dicembre. Giunta ormai alla quindicesima edizione, l’esposizione “Presepi in mostra” è allestita anche in questo Natale nella Chiesa Parrocchiale di Torre Maina, frazione di Maranello. Inaugurazione domenica 14 dicembre in occasione della Santa Messa delle ore 10, alla presenza dell’arcivescovo di Modena Monsignor Erio Castellucci.

La mostra si compone di molte opere tra Diorami, Presepi e Natività, di veri artisti presepisti, come Ricci e Bruni, nelle quali il racconto della nascita di Gesù è realizzato nei modi e con i materiali più diversi.

Viene inoltre riproposto, con nuove scene, il grande presepe scenografico, che occupa tutto lo spazio del coro dietro l’altare maggiore, con statue in terracotta di Caltagirone, sia fisse che in movimento, opera degli scultori Scarlatella e Velardita.

Particolare e unico il presepe allestito nel fonte battesimale realizzato con le statue dello sculture altoatesino Kastlunger, dove la natività si sviluppa tra tradizione e favola.

La mostra è aperta dal 14 dicembre fino al 11 gennaio nei giorni festivi con orario 10-12.30 e 15.00-18.30 e prefestivi solo il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.