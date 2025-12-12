<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Sono ancora al vaglio dei Carabinieri le motivazioni dell’aggressione in abitazione di un 60enne, presuntivamente compiuta a Rubiera l’8 novembre scorso da due uomini di 27 e 37 anni. La vittima ha raccontato che rientrando a casa ha trovato la porta d’ingresso danneggiata e l’interno dell’appartamento a soqquadro, sorprendendo due uomini, uno dei quali a lui noto. I due, vistisi scoperti si sarebbero dati alla fuga e uno di loro avrebbe aggredito fisicamente la vittima, trascinandola lungo le scale del condominio e proferendo minacce nei suoi confronti.

I fatti risalgono al pomeriggio dell’8 novembre, quando l’uomo, rientrando presso la propria abitazione, notava la porta d’ingresso danneggiata e alcune stanze completamente a soqquadro. Una volta all’interno dell’appartamento, la vittima si accorgeva della presenza di due uomini. Entrambi si davano alla fuga verso l’esterno dell’abitazione. Tuttavia, uno dei due aggrediva fisicamente la vittima, trascinandola lungo le scale del condominio e proferendo minacce di morte. Durante l’aggressione non venivano sottratti oggetti dalla casa, ma si verificava il solo danneggiamento della porta d’ingresso. La vittima ha raccontato di aver incontrato casualmente, poco prima del fatto, uno dei due presunti autori coinvolti, peraltro già noto ai Carabinieri, che appariva visibilmente ubriaco e che aveva tentato di provocarlo senza riuscirci.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Rubiera, avviate a seguito della denuncia presentata, permettevano di identificare entrambi i presunti responsabili. Uno dei quali, appunto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti episodi. L’altro, inizialmente non identificato veniva rintracciato grazie a mirate attività investigative. Alla luce dei risvolti investigativi, venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità a carico dei due, che venivano denunciati in ordine ai reati di violazione di domicilio aggravata in concorso, minaccia aggravata e percosse, nei confronti del 37enne, nordafricano senza fissa dimora, e violazione di domicilio aggravata in concorso nei confronti dl 27enne residente nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.