<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Sostiene la pratica sportiva di bambini e ragazzi, attraverso un contributo erogato alle famiglie in difficoltà economica, il bando Social Sport del Comune di Carpi che viene confermato anche per la stagione sportiva 2025/2026. La giunta comunale, infatti, ha approvato nei giorni scorsi, su proposta della vice sindaca e assessora allo Sport Mariella Lugli, le linee di indirizzo del nuovo bando.

Il progetto, attivo da oltre dieci anni, fa parte delle politiche di welfare sportivo attuate dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire a un maggior numero di ragazze e ragazzi l’opportunità di praticare una disciplina sportiva, anche come forma di aggregazione sociale e di inclusione, riconoscendo il valore generato dalle società e associazioni sportive che operano sul territorio.

Il bando, per il quale sarà possibile fare domanda a partire dall’inizio del prossimo anno, sostiene la pratica sportiva di ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, con un’estensione fino ai 26 anni per persone con disabilità, appartenenti a famiglie residenti a Carpi e con un Isee massimo di 16 mila euro.

Il contributo copre fino al 50 per cento del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive e corsi di associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, che si svolgono nella stagione sportiva in corso, per una sola disciplina. L’importo massimo del voucher è di 130 euro per ciascun figlio e di 300 euro a famiglia. Le singole erogazioni saranno determinate in modo proporzionale al numero di domande ammesse, in relazione alla disponibilità economica complessiva (pari a 20 mila euro).

Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Carpi insieme alla modulistica necessaria per presentare la domanda.