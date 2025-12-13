<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Martedì 16 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno di “Giovani e responsabilità”, la rassegna promossa dal Comune di Formigine per approfondire temi legati alla crescita dei ragazzi, al rapporto tra genitori e figli e alla ricerca di strumenti per favorire il dialogo intergenerazionale. Temi di grande rilevanza per famiglie, educatori e cittadini, che richiedono attenzione in un contesto sociale in continuo cambiamento, dove l’adolescenza pone sfide sempre più complesse.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Servizio Politiche Giovanili del Comune di Formigine, si svolgerà alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis e vedrà protagonista Stefano Rossi, tra i più noti psicopedagogisti italiani e massimo esperto nel campo dell’educazione emotiva di bambini, adolescenti e genitori. Laureato in educazione professionale a Milano, Rossi si specializza in psicologia scolastica e pedagogia della devianza, approfondendo neuroscienze, filosofia sociale e psicologia del profondo. Giovanissimo lavora come educatore di strada nei quartieri difficili di Milano, per poi coordinare centri dedicati ad adolescenti e famiglie in difficoltà. Da queste esperienze nasce il suo modello per supportare classi ad alta complessità e sviluppare intelligenza emotiva e sociale, che oggi condivide in scuole di tutta Italia attraverso corsi di formazione, pubblicazioni specialistiche e interventi in teatri e piazze.

A Formigine, Rossi terrà la conferenza “Sarò il tuo porto sicuro”, in cui guiderà i genitori nel costruire una relazione calda ed empatica, il “porto sicuro” necessario per insegnare ai propri figli l’arte di navigare nel mare delle emozioni, superando gli estremi dell’autoritarismo e del permissivismo.

Afferma la Sindaca Elisa Parenti: “La crescita serena dei giovani e il rapporto tra genitori e figli sono per noi temi prioritari, su cui lavoriamo fin dall’inizio del mandato. Con la rassegna “Giovani e responsabilità” vogliamo offrire strumenti concreti e spunti di riflessione. Per l’ultimo incontro dell’anno abbiamo l’onore di ospitare Stefano Rossi, un professionista di grande esperienza che ci aiuterà a comprendere come costruire relazioni solide e accoglienti con i nostri figli, base da cui partire per favorire la loro crescita e formare adulti consapevoli e resilienti. L’evento, per affinità di tematica, è stato inserito anche nel programma del ventennale del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico”.