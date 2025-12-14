<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo sono intervenuti per un incidente stradale sulla Statale di Riolunato, dopo la galleria di Strettara in direzione Pievepelago. Un’autovettura con a bordo due occupanti, nell’uscire di strada, durante l’urto si è incendiata. Fortunatamente i due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente, e la squadra è intervenuta solo per lo spegnimento e la messa in sicurezza del luogo, supportata dai volontari del distaccamento di Pievepelago, giunti in posto. Presenti il personale sanitario del 118 per le cure dei due occupanti e i Carabinieri.