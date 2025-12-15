<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Martedì 16 dicembre, ore 10 – Orto “Seminare Coesione”, Giardino Edificio C Torna all’Ospedale Maggiore di Bologna l’appuntamento con l’Albero del Dono, giunto alla sua nona edizione. Un momento di incontro, condivisione e solidarietà aperto a tutta la comunità.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione di Volontariato Andromeda nell’ambito del progetto Seminare Coesione, è organizzata in collaborazione con Azienda USL di Bologna, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato, Cucine Popolari, Case Zanardi – Empori Solidali, Protezione Civile e Auser Bologna.

Quest’anno l’Albero del Dono sarà dedicato alla Pace, come segno di unione, attenzione e impegno verso la comunità.

L’accensione dell’albero si terrà martedì 16 dicembre alle ore 10, presso l’Orto “Seminare Coesione”, nel giardino retrostante l’Ospedale Maggiore, di fronte alla Palazzina C.

All’evento parteciperà Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna, insieme ai volontari e ai rappresentanti delle realtà coinvolte, Simone Borsari, Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Bologna, Roberto Morgantini, presidente Cucine Popolari, Presidente e Direttora Volabo.

Il progetto “Seminare Coesione”

Seminare Coesione nasce con l’obiettivo di creare spazi culturali e laboratori di solidarietà civica all’interno delle aree verdi ospedaliere: luoghi aperti, vivi e partecipati, capaci di offrire un diverso modo di vivere l’ospedale e favorire socialità, cura dell’ambiente e attenzione al contesto sociale.

Il progetto è aperto al contributo di tutti coloro che desiderano impegnarsi per il benessere e la coesione della comunità.