Questa mattina, alla presenza del Sig. Questore di Bologna Dott. Antonio Sbordone, del Prefetto di Bologna Dott. Enrico Ricci e dei Dirigenti degli Uffici della Questura è stata celebrata la Santa Messa di Natale presso la Chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini.

Durante la celebrazione il Cappellano della Polizia di Stato Padre Domenico Vittorini ha colto l’occasione per ricordare l’importanza dell’impegno profuso quotidianamente dalle Donne e dagli Uomini della Polizia di Stato ed ha augurato un sereno Natale a tutti i presenti e alle loro famiglie.