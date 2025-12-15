<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Città metropolitana di Bologna ha approvato, con atto del Sindaco, il documento di Programmazione dell’offerta d’Istruzione e di organizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027. Il documento è il risultato di un percorso di confronto con le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, i Comuni, le Conferenze distrettuali di istruzione, la Conferenza metropolitana di Coordinamento Istruzione, la Commissione metropolitana di Concertazione e l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Bologna. Con questo atto la Città metropolitana, oltre ad alcune variazioni relative all’organizzazione della rete scolastica, approva nuovi indirizzi di studio e soppressioni per quanto riguarda l’offerta d’istruzione superiore per l’anno scolastico 2026/2027. In particolare:

IPSAS ALDROVANDI-RUBBIANI – BOLOGNA

Attivazione del corso serale Indirizzo professionale Industria e artigianato per il Made in Italy, che consentirà a giovani adulti – dai 16 anni di età – di proseguire gli studi nell’ambito moda-tessile e di inserirsi in maniera qualificata nelle aziende del territorio, contrastando la dispersione scolastica, con particolare attenzione a studenti/esse diplomati/e dei corsi di I° livello dei CPIA (in possesso del diploma di secondaria I° grado), ad adulti e giovani adulti non occupati né inseriti in percorsi di istruzione o formazione (NEET), a donne e uomini che hanno concluso l’obbligo di istruzione, ma non risultano più inseriti in percorsi scolastici/formativi, e a minori stranieri non accompagnati.

Attivazione del Liceo del Made in Italy, che consentirà di arricchire l’offerta formativa dell’Istituto – che vanta una lunga tradizione nel settore dell’artigianato – con un indirizzo di recente istituzione pensato per corrispondere alle richieste del territorio e alle nuove professioni.

IIS ALDINI VALERIANI – BOLOGNA

Attivazione del corso serale Indirizzo tecnico Grafica e Comunicazione, che amplierà l’offerta formativa serale per un indirizzo non presente sul territorio, le cui richieste sono invece elevate.

IIS MALPIGHI – CREVALCORE

Soppressione dell’indirizzo dell’istruzione tecnica “Settore economico-Turismo” presso la sede dell’IIS Malpighi di San Giovanni in Persiceto nel quale da sei anni non sono presenti iscritti e dunque, come da Indirizzi regionali, “qualora risultino nelle istituzioni scolastiche indirizzi di studio non attivi negli ultimi due anni è opportuno procedere alla soppressione degli stessi”.

Inoltre, al fine di continuare a migliorare l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza del processo delle iscrizioni, affrontando e risolvendo adeguatamente le problematiche relative agli esuberi nelle iscrizioni alle prime classi e all’integrazione di studenti/esse con disabilità, è stato approvato con atto del Sindaco il Protocollo d’intesa per la gestione coordinata delle procedure d’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado, risultato di un lavoro di collaborazione con le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Bologna.

Tra gli obiettivi del Protocollo: prevenire la dispersione scolastica; favorire, potenziare e rinforzare le attività di orientamento attraverso il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole secondarie di secondo grado, delle famiglie, dei ragazzi/e ed anche in collaborazione con lo Sportello metropolitano di orientamento e ri-orientamento OR-ME; governare il processo delle iscrizioni; promuovere la condivisione e la comunicazione efficace nella gestione delle richieste di iscrizione tardive e di ri-orientamento; favorire l’accesso di studenti/esse con disabilità in ogni Istituto Scolastico promuovendo l’inclusione scolastica e garantendo un orientamento efficace di ciascun studente/essa.

Soddisfatto il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Emanuele Bassi: “Il percorso che ha portato all’approvazione di questi due Atti è stato caratterizzato da momenti di confronto, scambio, condivisione di obiettivi comuni, tra tutti i soggetti coinvolti, dai dirigenti scolastici delle scuole superiori agli enti locali, dall’Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Bologna alle Conferenze distrettuali di istruzione, dalla Conferenza metropolitana di Coordinamento Istruzione alla Commissione metropolitana di Concertazione, ognuno per le sue competenze, ma con grande sinergia. La programmazione del prossimo anno si arricchisce di corsi serali, diventati una necessità importante anche a fronte di un continuo aumento di richieste da parte di adulti che chiedono di fare scuola, e pertanto di primaria importanza per l’intera rete metropolitana. Inoltre, l’attivazione del Liceo Made in Italy amplierà l’offerta di tale indirizzo a livello metropolitano, già presente presso l’IIS Bartolomeo Scappi – Castel San Pietro Terme, corrispondendo alle richieste del territorio”.

E ancora, “il nuovo Protocollo d’intesa per la gestione coordinata delle procedure d’iscrizione alle scuole superiori prevede alcune novità importanti, tra le quali, il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado, delle stesse scuole superiori, delle famiglie, dei ragazzi/e, in collaborazione con lo Sportello metropolitano di orientamento e ri-orientamento OR-ME, per favorire, potenziare e rinforzare le attività di orientamento in un’ottica sistemica e di lavoro di rete – continua Bassi – Importante anche l’inserimento di un nuovo articolo per favorire l’accesso di studenti e studentesse con disabilità negli Istituti scolastici del territorio metropolitano, licei, istituti tecnici, istituti professionali, prevedendo una elevata collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento per il governo di queste particolari iscrizioni”.