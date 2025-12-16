<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In stato di alterazione, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe arrecato disturbo agli avventori di un locale pubblico di Correggio. Il successivo intervento dei carabinieri, allertati dal titolare del locale, permetteva di identificare il giovane in un 21enne, il quale veniva trovato in possesso di un coltello con lama della lunghezza di 12 cm, che aveva occultato nel fianco sinistro fermato dall’elastico dei pantaloni.

E’ successo nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre scorso, intorno all’01:00 quando i carabinieri intervenuti hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, il 21enne residente in un comune di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.