Un gesto di vicinanza e attenzione rivolto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie: il sito produttivo di Castelfranco Emilia di DS Smith, multinazionale leader nel settore del packaging sostenibile, ha effettuato una donazione di giocattoli e alberi di Natale in cartone al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena.

La delegazione dell’azienda è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, dal responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico. Presenti anche le rappresentanti della Scuola Ospedaliera Giacomo Grossi e dello Spazio Incontro, realtà fondamentali nel percorso di accoglienza e supporto ai piccoli pazienti.

Oltre ai giochi, destinati a regalare momenti di serenità ai bambini durante il periodo di ricovero, DS Smith ha donato anche alberi di Natale realizzati in cartone, simbolo di creatività, sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori centrali per l’azienda.

«Questa donazione nasce dalla voglia di contribuire, in un mondo frenetico e di lavoro, insieme ai nostri colleghi e collaboratori, a questo reparto con un semplice presente di regali che significano tanto per noi e credo siano un segno importante anche per i bambini che sono qui», ha dichiarato Nicola Buglia, Site Manager dello stabilimento DS Smith di Castelfranco Emilia.

I doni sono stati acquistati grazie al coinvolgimento diretto dei lavoratori dello stabilimento: «Sono regali, doni, giocattoli che abbiamo acquistato con il contributo dei nostri collaboratori – prosegue il Site Manager della DS Smith – c’è stata una partecipazione sentita all’interno dello stabilimento, con colleghi sensibilizzati dal motivo per cui siamo qui oggi».

Quella di quest’anno rappresenta la seconda donazione consecutiva di DS Smith al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. «Non è la prima volta che veniamo: siamo stati qui anche l’anno scorso e abbiamo volentieri ripetuto questa esperienza. Io sono arrivato a Castelfranco Emilia da marzo e, insieme ai colleghi, abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa perché ci sembra giusto contribuire, anche con poco, ma farci vedere e testimoniare la nostra vicinanza», ha concluso Buglia.