<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Transitava nel pomeriggio di venerdì scorso sulla via Cristoforo Colombo, in zona Navile, con una ingente quantità di rifiuti speciali. L’autocarro in questione, è però incappato in un controllo mirato al contrasto dei trasporti abusivi di rifiuti, un servizio effettuato dal personale del reparto Polizia Ambientale della Polizia Locale unitamente al nucleo GOAM della Polizia della Città Metropolitana di Bologna. A bordo del veicolo c’erano due persone sprovviste dei documenti necessari per il trasporto e la gestione dei rifiuti trasportati.

Accompagnate negli uffici di via Ferrari, a seguito di ulteriori accertamenti le due persone, già gravate da precedenti specifici, sono state denunciate ai sensi del Testo Unico dell’Ambiente per gestione illecita ed il trasporto di rifiuti. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro e la patente del conducente ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura.