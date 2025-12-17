<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

YOU POL, rappresenta uno strumento semplice, immediato e sicuro che consente ai cittadini, in maniera anonima o dichiarando le proprie generalità, di segnalare in tempo reale situazioni di rischio, disagio o comportamenti sospetti direttamente alle Forze di Polizia.

Grazie a un sistema intuitivo che permette l’invio di messaggi, immagini e video, favorisce un contatto diretto e rapido con le Sale Operative, consentendo così una valutazione tempestiva delle segnalazioni ed un intervento mirato sul territorio.

Tale applicazione, che era già in uso per la segnalazione di altre tipologie di reati, è stata ampliata in ambito ferroviario dallo scorso 1 dicembre.

Nei giorni scorsi, una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia -Romagna ha portato all’intervento della Polfer che ha avuto come esito la denuncia di un soggetto molesto a bordo di un treno.