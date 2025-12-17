<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In occasione delle Festività 2025, SACMI ha deliberato la donazione alla Fondazione Montecatone di tre cicloergometri motorizzati di ultima generazione, a supporto dei percorsi di riabilitazione dei pazienti nelle palestre delle unità operative dell’Ospedale di Montecatone, struttura di riferimento nazionale ad altissima specializzazione nel campo della riabilitazione intensiva.

Gli strumenti andranno a completare il rinnovo strutturale delle dotazioni delle palestre di ogni singolo reparto dell’Unità Spinale, sostenendo e migliorando uno dei trattamenti più efficaci per i pazienti colpiti da lesioni midollari o cerebrali: simulare la pedalata di una normale bicicletta, esercitandosi “passivamente” con gambe e braccia, monitorando lo sforzo compiuto ed i progressi acquisiti attraverso una graduazione elettromagnetica.

Molto efficace non solo per la riacquisizione ma, anche, per il mantenimento delle capacità motorie, i cicloergometri individuati (modello Medimec TIGO) si adattano alle diverse necessità dei pazienti attraverso regolazioni ergonomiche mirate a garantire la postura ottimale e setting personalizzato dei parametri in base alle esigenze del paziente. Il dispositivo offre inoltre possibilità di esercizio con “biofeedback” e giochi interattivi, supportando lo specifico percorso di “riapprendimento” motorio e motivando i pazienti ad allenarsi.

Per SACMI, l’iniziativa si pone in continuità con le iniziative di supporto agli Ospedali, associazioni ed enti del territorio che offrono servizi di assistenza e cura della persona, ed in particolare con il sostegno costante all’Istituto di Montecatone, “un centro di eccellenza e riferimento nazionale nel campo della riabilitazione intensiva”, sottolinea il Presidente di SACMI, Paolo Mongardi. “Con questa donazione ribadiamo il nostro impegno concreto al fianco della comunità, per promuovere la qualità dei servizi di assistenza e cura sul territorio”.

La Fondazione Montecatone nasce nel 1998 a servizio dell’Istituto di Montecatone, la più grande Unità Spinale italiana e, dal 2025, fa parte del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, acquisendo la denominazione di “Fondazione Montecatone ETS”. L’intento della Fondazione – che concederà le attrezzature in comodato gratuito all’Ospedale – è supportare il percorso di rinnovo tecnologico dell’Istituto con l’introduzione di apparecchi di nuova generazione, aumentando l’efficacia dei percorsi e la gamma di trattamenti personalizzati al fine di conquistare il massimo livello di autonomia del paziente.

“A Montecatone l’approccio riabilitativo è di carattere multidisciplinare e va oltre l’intervento strettamente clinico”, spiega il Commissario Straordinario dell’Istituto di Montecatone, Mario Tubertini. “A seguito della malattia o del trauma che ha comportato il ricovero nel nostro Istituto, molte persone dovranno convivere anche per sempre con una disabilità. È pertanto di fondamentale importanza accompagnarle nella riacquisizione del migliore livello di autonomia possibile, sostenendo la loro dignità, indipendenza e quindi la piena inclusione negli aspetti della vita sociale”.

“Questa donazione – aggiunge Marco Gasparri, Presidente della Fondazione Montecatone – conferma l’impegno della Fondazione Montecatone non solo nel sostenere l’Istituto, ma anche nel creare sinergie e legami con il tessuto economico e produttivo del territorio. L’Ospedale di Montecatone è una grande eccellenza sanitaria nazionale ed internazionale e porta nel mondo il nome della nostra città. Sono molto felice del sostegno costante di SACMI, che mi auguro potrà aiutarci ad elevare ulteriormente la qualità ed i risultati dei percorsi riabilitativi”.