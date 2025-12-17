<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

In scena si vedranno gli attori Giorgio Adamo, Asia Retico, Giada Maragno, Davide Bonafini, Francesco Cazzolla, Alessandra Ferrari, Massimiliano Colonna, i danzatori Monica Ruggeri, Davide Tagliento, Giulia Gerola, Erica Mariniello, Emily Riva, Mirco Di Santo, Alessandro Savino, Gian Maria Picciau e una band dal vivo con tastiere, chitarre, basso e batteria composta da Riccardo Di Paola, Antonio Torella, Roberta Raschellà, Federica Pellegrinelli, Alessandro Cassani e Martino Malacrida.

We Will Rock You è stato costruito sulle canzoni leggendarie dei Queen, la storica rock band britannica. Con il libretto firmato da Ben Elton, lo spettacolo racconta di un gruppo di ribelli, i Bohemians, impegnati a ristabilire la libertà di pensiero e d’espressione culturale in una società immaginata in un lontano futuro dove il rock è bandito e l’individualità è repressa. Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora, un viaggio nel mondo di una delle band più importanti della scena musicale internazionale con successi come Radio Gaga, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody.

Diretto nella sua prima edizione da Christopher Renshaw e con le coreografie di Arlene Phillips, il musical ha debuttato a Londra nel 2002 diventando ben presto uno degli spettacoli più amati di sempre. Al Dominion Theatre ha raggiunto un traguardo storico, concludendo la produzione originale nel 2014 e classificandosi all’epoca come l’undicesimo musical più longevo nella storia del West End. Da allora, We Will Rock You ha continuato il suo straordinario successo con numerose produzioni internazionali e tournée mondiali, arrivando in sei continenti.

Biglietti da 16 a 40€ salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.