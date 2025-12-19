<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un’operazione congiunta ha portato al sequestro di sette cuccioli di Maltipoo, meticci tra barboncino e maltese, che venivano venduti illegalmente online. L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo Carabinieri CITES di Bologna insieme a personale medico veterinario dell’Azienda USL di Bologna.

I cuccioli erano privi di qualsiasi documentazione che attestasse la loro lecita introduzione nel territorio nazionale da un Paese terzo, in palese violazione della normativa vigente. Le indagini hanno permesso di accertare che gli animali, spacciati come nati in Italia, provenivano in realtà dai Paesi dell’Est Europa, sprovvisti della documentazione sanitaria prevista dai Regolamenti dell’Unione Europea.

A seguito di tali irregolarità, oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili, è stato disposto un blocco sanitario al fine di prevenire il potenziale ingresso e la diffusione di malattie infettive.

Questo tipo di traffico illegale non solo mette a rischio la salute degli animali stessi, ma anche quella pubblica, poiché i cuccioli importati illegalmente possono essere portatori di malattie.

I cuccioli sequestrati sono stati affidati a una struttura autorizzata, dove riceveranno le cure necessarie. Dopo la confisca definitiva, saranno accolti da famiglie selezionate che potranno garantire loro un futuro di benessere e tutela.

Consigli per un Natale responsabile: come evitare truffe e tutelare i cuccioli

Con l’avvicinarsi del Natale, cresce la tentazione di acquistare un cucciolo come regalo, ma proprio in questo periodo aumentano le truffe e il rischio di alimentare il commercio illegale. Per un acquisto consapevole e sicuro, è fondamentale diffidare dagli annunci online che propongono animali a prezzi troppo bassi o con disponibilità immediata, spesso indice di traffici illeciti.

Si ricorda che la legge italiana vieta la vendita o la cessione di cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, così come la cessione di cuccioli con meno di 60 giorni. Per quelli importati dall’estero l’età minima sale a 3 mesi e 21 giorni, con obbligo di vaccinazione antirabbica e passaporto sanitario. In caso di acquisti tramite annunci in rete, è sempre necessario richiedere un certificato di buona salute rilasciato da un medico veterinario.

Un cucciolo non è un semplice regalo, ma un impegno di lungo periodo: scegliere con responsabilità significa tutelare il proprio futuro compagno di vita e contribuire a contrastare i traffici illegali che sfruttano gli animali, soprattutto durante le festività.