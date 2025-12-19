<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In tutta Italia, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) accompagna le festività con alberi, presepi e installazioni che trasformano le stazioni in spazi riconoscibili e accoglienti durante il periodo natalizio, non più solo luoghi di transito ma veri e propri spazi di incontro, emozione e condivisione.

Sono oltre cento le stazioni coinvolte, da Milano a Palermo, che accolgono viaggiatori e comunità con allestimenti dedicati alle feste. In Emilia-Romagna gli alberi di Natale sono stati già accesi nelle stazioni di Modena, Reggio Emilia storica e AV, Parma, Fidenza, Piacenza, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara.

Nella stazione di Bologna Centrale, oltre all’albero acceso negli spazi del piazzale Ovest, è stato posato in sala d’attesa uno dei tradizionali presepi in lamiera di ferro, realizzati molti anni fa da due ferrovieri con l’utilizzo di materiale di risulta delle lavorazioni nelle officine. Quest’anno la Natività è ospitata in una rappresentazione della stazione di Bologna del 1885.

Confermata anche quest’anno la celebrazione della Messa Natalizia, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e presieduta dall’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi, alle ore 21.00 del 24 dicembre presso la Hall della stazione Alta Velocità di Bologna Centrale.

Non solo luci e addobbi, ma anche musica. In molte stazioni, fra cui Reggio Emilia storica, Reggio Emilia AV Mediopadana, Parma e Fidenza, la musica nascerà spontaneamente grazie ai pianoforti a disposizione dei viaggiatori. Strumenti che invitano a fermarsi, ascoltare, condividere, dove chiunque può diventare protagonista di un momento di musica e incontro per creare un’atmosfera calda e partecipata.