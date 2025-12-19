<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Ultimo fine settimana prima dell’arrivo del Natale e si intensificano gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Sassuololtre, Sgp e le tante associazioni del territorio per famiglie e bambini.

Sabato 20 dicembre

Karaoke Natalizio, presso il Villaggio di Babbo Natale dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

Caccia al tesoro di Natale. Special Edition: Solstizio d’Inverno! Un’avventura per grandi e piccoli tra vie e piazze del centro da giocare quando si vuole nell’arco della giornata. A cura di Sassuololtre aps dalle 10 alle 18

Un regalo per Goumba: lettura animata con sorpresa finale dedicata a famiglie con bambini dai 3 anni, a cura di Volontari Librarsi in occasione delle festività natalizie, presso il Centro per le Famiglie Sassuolo alle 10

Le dodici notti. Racconti, canti e suoni dell’inverno, del Natale e dell’Epifania: spettacolo di e con Le Strologhe Carla Taglietti e Valentina Turrini, dai 4 anni. Biblioteca Leontine alle 11

Nati per Leggere day: appuntamento in biblioteca per scoprire i libri e il programma Nati per Leggere a cura delle bibliotecarie e dei volontari NPL. Per bambini dagli 0 ai 12 mesi e per i loro accompagnatori. In Biblioteca Leontine alle 11

Inaugurazione mostra d’arte “Natale in Galleria”: tradizionale collettiva di Natale a cura degli associati del Gruppo pittori sassolesi Jacopo Cavedoni. La mostra sarà aperta dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026 nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì, domenica 10:00-12:00; sabato 10:00-12:00 e 16:00-18:30. Presso la Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni – Via Fenuzzi n. 12/14

Auguri a Palazzo: scambio di auguri di buone feste presso il Salone delle Guardie con rinfresco e accompagnato da concerto natalizio di BiFolk & Olly in Xmas Time, animazioni e regali per bambini. In collaborazione con Gallerie Estensi, Circolo Boschetti Alberti e Forum UTE. A Palazzo Ducale di Sassuolo, ingresso gratuito dalle 18 alle 20

Il vero Natale. Un compleanno dimenticato: spettacolo a tema con teatrino, musica, canto e illustrazioni dal vivo. Dedicato a bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie. A cura dell’Associazione Verso Te aps. Presso l’Auditorium P. Bertoli alle 19,30

Eric Waddell & The Abundant Life Singers: Dal Maryland ai teatri italiani: 21 artisti in scena, un sound travolgente e la potenza del gospel firmato Eric Waddell. Teatro Carani alle ore 20,45

A Christmas Story: Musiche di Haendel e l’incantesimo dei carols: un viaggio musicale tra l’Inghilterra del 1700 e l’atmosfera festiva contemporanea, attraverso la grandezza di Georg Friedrich Haendel e la gioia dei carols natalizi, a cura della Scuola Corale G. Puccini. Ingresso libero. Duomo di San Giorgio alle 21

Domenica 21 dicembre

Bolle di sapone: Performance interattiva al Villaggio di Babbo Natale dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

A te e famiglia – Il Viale degli auguri: a cura di Fondazione Teatro Carani, in collaborazione con le associazioni Bigfoot, CTG, Rock’s, Netra. Evento natalizio per scambiarsi gli auguri di Natale con secret santa, fiabe per i più piccoli, karaoke e un concerto speciale! Al teatro Carani dalle ore 16

Sassuolo in Gospel: concerto itinerante per le vie del centro storico con Fortress Gospel Choir, a cura di Sassuololtre aps dalle 17

Natale in Ospedale 2025: concerto di Natale con artisti e musicisti del territorio, per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento. Con stand gastronomico del gruppo Alpini di San Michele e corner della Civ&Civ nel piazzale antistante l’ingresso della struttura sanitaria. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ass. Africa nel Cuore e alla Pediatria dell’ospedale. Ospedale di Sassuolo alle 18