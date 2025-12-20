Forza Italia, Tajani “Volti nuovi? Non sono attaccato alla poltrona”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ giustissimo, io da quando sono diventato segretario, proprio perchè credo che ci dobbiamo rinnovare e allargare, ho dato vita a una stagione congressuale. Questo è il modo migliore per scegliere volti nuovi, le porte sono aperte a tutti e tutti possono impegnarsi e dare il loro contributo di idee, azioni e programmi. Io sono sempre disponibile a confrontarmi con tutti, il mio intento è quello di far crescere i consensi per Forza Italia. Non sono attaccato alla poltrona, mi considero innanzitutto un militante che difende le proprie idee e i propri valori”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato le parole di Pier Silvio Berlusconi sull’ingresso di volti nuovi nel partito. “Credo che si possa fare veramente sempre di più e sempre meglio in uno spirito unitario, non sono certo le correnti quelle che possono servire a costruire un partito più forte e più grande”, ha aggiunto Tajani.

“Vogliamo un partito unito, dove tutti possono dire la loro, discutere, essere impegnati ed essere protagonisti. Quindi ben vengano i suggerimenti, ma il rinnovamento è in corso da sempre, volti nuovi ce ne sono e ne troveremo altri con le nuove elezioni. Il vero rinnovamento è che la classe dirigente è scelta dagli iscritti di Forza Italia e non è imposta dall’alto”, ha concluso il vicepremier e ministro.

